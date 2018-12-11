В России подорожали автомобили KIA

Практически все модели автомобилей популярной корейской компании KIA в России стали дороже. В среднем каждая машина подорожала на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.

Как отмечает издание «Автостат», рост цен не коснулся лишь седана Quoris, который и без этого относится к премиальному сегменту. Наиболее популярные в Российской Федерации седан KIA Rio и кроссовер KIA Sportage прибавили в цене всего 15 тысяч рублей.

Хэтчбеки Soul и Picanto подорожали на 20 тысяч, Ceed и Mohave стали дороже на 25. Наибольший рост цены показал KIA Stinger, теперь он стоит на 40 тысяч дороже.

Ранее сообщалось, что за период с 16 октября по 15 ноября текущего года более половины автомобильных производителей, представленных в России – 26 из 42, подняли цены на свои машины. Прибавка составила от пяти до 500 тысяч рублей, в зависимости от моделей.