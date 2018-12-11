Неизвестные подожгли старинный храм УПЦ под Киевом

Злоумышленники, личность которых на данный момент установить не удалось, совершили поджог Свято-Троицкого храма Украинской православной церкви в Киевской области. Храм является памятником архитектуры XIX века.

Как рассказали в информационно-просветительском отделе УПЦ, от огня пострадала роспись стен храма, входные двери сгорели полностью. К счастью, никто из прихожан или священнослужителей не пострадал.

«Пожарная служба, сразу прибывшая на место происшествия, начала тушить входные двери, которые на тот момент уже почти полностью сгорели, и правую сторону храма, откуда распространялось пламя. Затем прибежали прихожане, они стали помогать тушить храм», - рассказал подробности иерей Георгий Гичка.

На место происшествия также прибыли сотрудники полиции, хоть и с опозданием. Однако они не стали опрашивать свидетелей и проводить какие-либо следственные мероприятия. В первую очередь они поинтересовались, к какому патриархату принадлежит храм.

Священника вызвали на опрос значительно позже. Стоит отметить, что стражи порядка посоветовали клирику не упоминать в заявлении факт принадлежности храма к важным культурным объектам XIX века. Они заявили, что это якобы может навлечь крупный штраф со стороны государства – «за то, что не сохранили врученный УПЦ памятник».