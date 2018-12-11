Пилот отметил выход на пенсию эпатажным внешним видом

В Twitter AviationWG опубликован кадр, на котором изображен пилот авиакомпании American Airlines в необычном костюме. Оказалось, летчик решил выделиться перед выходом на пенсию.

В свой последний полет в качестве летчика мужчина отправился в костюме пилота гражданской авиации розового цвета. Фактически он не нарушил правила авиакомпании – его форма была выполнена по всем стандартам, включая нашивки.

Пилоты пассажирских рейсов уходят на пенсию в 65 лет. Как правило, их семьи присоединяются к последнему профессиональному полету.