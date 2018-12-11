Первый самолет с застрявшими в Китае туристами полетит в Казань

Авиакомпания «ИрАэро» приступила к вывозу российских туристов, которые оказались заблокированы на китайском острове Хайнань. Об этом рассказал заместитель генерального директора авиационной компании Сергей Крупнов.

По словам представителя «ИрАэро», в городе Хайкоу на упомянутом острове создан антикризисный штаб по вопросам вывоза застрявших в Китае россиян. В данный момент готовится вылет первого самолета.

«Первый самолет с туристами отправится в Казань. Будет перевезено 363 пассажира», - цитирует Сергея Крупнова «Российская газета».

Более семи сотен граждан Российской Федерации вначале были лишены возможности покинуть китайский остров из-за долгов туристического оператора «Жемчужная река». Перевозчик отказался оказывать услуги без оплаты.

Компания не только не оплатила долги за прошлые перелеты, но и оставила без внимания счета за предстоящие рейсы, из-за чего сотни россиян не смогли вылететь из Китая. СК РФ возбудил уголовное дело против туроператора.