Сирийский военный погиб при обстреле боевиков из Идлибской зоны деэскалации

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Так, в течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Сандран, Джубб-Эль-Зарур (дважды), Ардаш-Даг, Бариша провинции Латакия, Телль-Марак, Зеллакият, Абу-Дали провинции Хама, а также юго-западной окраины, районов Суккари, Захабия и квартала научно-исследовательского центра в городе Алеппо.

«В результате обстрела населенного пункта Абу-Дали погиб один военнослужащий вооруженных сил САР», - заявил Соломатин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

«В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни», - добавил генерал-лейтенант.

За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон благотворительные и гуманитарные акции не проводили.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2012 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3157,8 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 9 декабря 2018 года амнистировано 15 655 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 9 декабря 2018 года восстановлено 30824 жилых дома, 710 образовательных и 118 медицинских учреждений. Отремонтировано 930 км автомобильных дорог.