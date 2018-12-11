Вандалы осквернили памятник советским воинам в Риге

В Риге на большом воинском кладбище в Зиепниеккалнсе, где похоронены тысячи советских военнопленных и сотни жертв Холокоста, неизвестные откололи кусок от гранитного памятника и разрисовали некорректными надписями постамент памятника. Инцидент произошел восьмого декабря. Об этом сообщается на странице Посольства России в Facebook.

Диппредставительство рассчитывает на адекватную реакцию на произошедшее со стороны латвийских граждан и власти.

«Надеемся, что латвийские власти примут незамедлительные меры по устранению акта вандализма, проведут расследование с целью привлечения к ответственности виновных в этом кощунственном деянии», - указывается в посте посольства.

Также сообщается, что этот случай – новое проявление «войны с памятниками».