Вандалы осквернили памятник советским воинам в Риге
Посольство РФ осудило варварские действия по отношению к памятнику советским воинам в Риге.
Фото: Посольство России, Facebook
В Риге на большом воинском кладбище в Зиепниеккалнсе, где похоронены тысячи советских военнопленных и сотни жертв Холокоста, неизвестные откололи кусок от гранитного памятника и разрисовали некорректными надписями постамент памятника. Инцидент произошел восьмого декабря. Об этом сообщается на странице Посольства России в Facebook.
Диппредставительство рассчитывает на адекватную реакцию на произошедшее со стороны латвийских граждан и власти.
«Надеемся, что латвийские власти примут незамедлительные меры по устранению акта вандализма, проведут расследование с целью привлечения к ответственности виновных в этом кощунственном деянии», - указывается в посте посольства.
Также сообщается, что этот случай – новое проявление «войны с памятниками».