Скандал на шесте: эротический танец в программе детского конкурса попал на видео

Конкурс для талантливых детей в Новом Уренгое закончился неожиданным конфликтом. Оказалось, что один из номеров представляет собой танец у пилона в откровенном наряде.

Видеозапись танцевального номера выложила мать одного из конкурсантов. Она была возмущена происходящим и сопроводила видео текстом, в котором выразила свое категорическое несогласие с присутствием на детском конкурсе такого выступления.

«Детский конкурс проводится, а тут полуголая баба. Куда мир катится… знала бы — ребенка бы на конкурс не пустила. Я в шоке», - написала жительница Нового Уренгоя.

Однако, как сообщает издание Ura.ru, ситуация оказалась сложнее. На самом деле конкурс не был детским, организаторы не выставляли возрастного ценза и приглашали показать свои таланты людей всех возрастов.

Подавляющее большинство участников действительно были несовершеннолетними, однако запрета для взрослых на мероприятии не было. Всего на конкурсе выступили более 100 человек, в основном дети от семи лет, которые читали со сцены стихи и сказки.

Номер у пилона прошел отбор и был допущен в программу как выступление в оригинальном жанре pole dance, который схож с цирковым гимнастическим искусством. Как пояснили изданию организаторы конкурса, номер был впечатляющим и сопровождался световыми эффектами, что очень понравилось детям. Организаторы также добавили, что не видят принципиальной разницы между этим номером и выступлением цирковых гимнасток в открытых купальниках.