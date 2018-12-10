Климкин предложил ЕС ввести «креативные» санкции против России

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил странам Евросоюза ввести несколько разновидностей санкций из-за агрессии России в Керченском проливе. Об этом он заявил в Брюсселе после заседания Совета ЕС.

Климкин обозначил персональные санкции для тех, кто проявлял агрессию против Украины, ограничения возможностей российских азовских портов, а также упомянул некоторые «креативные санкции».

По словам министра, многие его коллеги поддержали это предложение, а другие просят дополнительного обсуждения со своими правительствами, пишет «Европейская правда».

«Нам, в первую очередь, нужны два типа мер. Первое - это санкции, которые бы почувствовала Россия, и над этими санкциями будем работать», - заявил Климкин.

По его мнению, санкции не стоит ждать в ближайшие дни, их введение требует более детального обсуждения.