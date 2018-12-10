Зонд Voyager 2 покинул Солнечную систему и вышел в межзвездное пространство. В данный момент космический аппарат находится на удалении 18 миллиардов километров от Земли.

Как сообщили в космическом агентстве NASA, электромагнитный сигнал преодолевает расстояние между планетой и станцией за 16 часов. На этом этапе операторы космической миссии Voyager 2 все еще могут связаться с зондом.

Ранее стало известно, что аппарат достиг границ Солнечной системы. Это произошло в начале октября. В этот момент зонд стал фиксировать интенсивные космические лучи, что говорит о выходе за пределы нашей звездной системы и, скорее всего, вошел в область гелиопаузы – так называется внешний край гелиосферы, которая является аналогом атмосферы для Солнца.

Voyager 2 стартовал 20 августа 1977 года. Изначально его задачей являлось изучение Сатурна и Юпитера, однако после достижения цели зонд отправился к дальним планетам Солнечной системы. Это первый аппарат в истории освоения космоса, который смог достичь Урана и Нептуна.