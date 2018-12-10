В Instagram появились голосовые сообщения

Instagram ввел новую функцию голосовых сообщений в Direct. Они работают по такому же принципу, как и в других социальных сетях – нужно нажать кнопку и произнести текст.

Пользователи могут получать аудиосообщения в любое время – больше не нужно устраивать прямую трансляцию. Сообщения можно отправлять как одному собеседнику, так и в групповой чат.

Новая функция стала доступной всем пользователям iOS и Android. Ранее в Instagram появилась функция совместных прямых эфиров. В Facebook голосовые сообщения появились в 2013 году.