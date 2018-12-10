Синоптики предупредили о резком похолодании после оттепели в Москве

Москва в конце недели может превратиться в большой каток из за похолодания. Согласно прогнозу погоды сервиса Яндекс.погода, похолодание до минус 8 градусов может прийти в Москву после недельной оттепели в ночь на 14 декабря.

При это, согласно прогнозу, в столичном регионе возможны осадки. Похолодание будет наблюдаться на всей территории Центральной России.

Ранее сообщалось, что в Москве и области во вторник, 11 декабря, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда и налипания мокрого снега.