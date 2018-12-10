Путин и Меркель обсудили инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе

Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались 10 декабря по телефону и обсудили инцидент, который произошел в Керченском проливе.

Как сообщили в Кремле, российский и немецкий лидеры выразили заинтересованность в том, чтобы не допускать эскалации напряженности в регионе, а также урегулировать проблемы, ставшие следствием провокаций украинских властей.

«Продолжено обсуждение обстановки, сложившейся в результате нарушения украинскими кораблями 25 ноября сего года государственной границы Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Меркель поговорили о ситуации в Сирии, а также формирование Конституционного комитета страны, вопросы стратегической безопасности в связи с намерениями Вашингтона выйти из ДРСМД.

В пресс-службе Кремля уточнили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили российскую границу в Керченском проливе, после чего были задержаны Погранслужбой России.