Путин и Меркель обсудили инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе
Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались 10 декабря по телефону и обсудили инцидент, который произошел в Керченском проливе.
Как сообщили в Кремле, российский и немецкий лидеры выразили заинтересованность в том, чтобы не допускать эскалации напряженности в регионе, а также урегулировать проблемы, ставшие следствием провокаций украинских властей.
«Продолжено обсуждение обстановки, сложившейся в результате нарушения украинскими кораблями 25 ноября сего года государственной границы Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин и Меркель поговорили о ситуации в Сирии, а также формирование Конституционного комитета страны, вопросы стратегической безопасности в связи с намерениями Вашингтона выйти из ДРСМД.
В пресс-службе Кремля уточнили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.
Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили российскую границу в Керченском проливе, после чего были задержаны Погранслужбой России.