Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении сообщил, что вводит в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение в связи с неутихающими протестами.

«Я сегодня фактически объявляю о чрезвычайном экономическом положении в стране. Необходимо поддержать экономику, необходимо поддержать образование, ту молодежь, которая хочет учиться и жить свободными людьми», - сказал Макрон.

Французский лидер призвал правительство пересмотреть свою работу. Также Макрон заявил, что со следующего года зарплаты в стране возрастут в среднем на €100. Также не будут облагаться налогами сверхурочные часы работы. В конце года сотрудникам будут выплачивать премии, которые также не будут облагаться налогами.

Акции «желтых жилетов» начались 17 ноября. Активисты протестуют против повышения цен на топливо. С начала протестов во Франции более 130 человек были ранены и 720 помещены под стражу.