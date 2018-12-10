Защита Бутиной попросила суд о слушаниях по сделке со следствием

Адвокаты задержанной в США россиянки Марии Бутиной и прокуратура подали запрос на проведение слушания по сделке обвиняемой со следствием, говорится в документе суда столичного округа Колумбия.

По словам защиты, речь идет о признанию россиянкой вины. Таким образом, заседание может пройти в течение недели.

Однако отец россиянки Валерий Бутин рассказал газете «Известия», что Мария не собирается признавать свою вину, поскольку «ничего не совершила и в надуманных обвинениях не признается».

«Единственное, с чем она может согласиться — это с тем, что ей следовало зарегистрироваться (в минюсте) как иностранному агенту. Хотя и в этом случае она не сделала ничего противозаконного, лишь наводила мосты дружбы между РФ и США», - отметил он.

Ранее сообщалось, что суд в США назначил Марии Бутиной государственного адвоката, поскольку у ее семьи не хватило денег на оплату юридических услуг.

В настоящее время Бутина находится в тюремном изоляторе, куда ее поместили на 30 суток, так как якобы передала другой заключенной номер телефона своего адвоката. Очередное слушание по ее делу может состояться с 11 по 13 декабря.

Напомним, россиянка Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля по обвинению в заговоре и шпионаже. В Москве заявили, что обвинения против девушки были сфабрикованы.