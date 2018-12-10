СК возбудил дело против бросившей своих туристов в Китае турфирмы

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило дело о злоупотреблении полномочиями против руководства одной из турфирм, клиенты которой не могут вернуться из китая. Об этом сообщается на сайте СК.

В сообщении говорится, что авиакомпания «ИрАэро» с 7 декабря приостановила программу полетов в китайские города Хайкоу и Санья (Хайнань) и аннулировала рейсы в связи с задолженностью туроператора «Жемчужная река».

«Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами», - говорится в сообщении.

По версии следствия, руководство фирмы получило от своих туристов более миллиона рублей, не выполнило своих обязательств.

На острове Хайнань сейчас находятся более 1,5 тысяч клиентов туроператора.