В аэропорту Тбилиси усилили проверку прибывших с Украины мужчин

В международном аэропорту Тбилиси усилена пограничная проверка прибывающих граждан Украины мужского пола, агентство «Интерпрессньюс».

По словам пассажиров, женщин, прилетевших с Украины, пропускают без каких-либо дополнительных проверок.

«Женщин пропускают без проблем, а у мужчин забирают паспорта, тщательно проверяют, задают вопросы», - сказано в сообщении.

Как пояснили в МВД Грузии, вторичная проверка является распространенной международной практикой. Однако грузинские СМИ предполагают, что усиленная проверка прибывающих из Киева мужчин может быть связана с задержанием в грузинской столице группы украинских граждан, у которых правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы.