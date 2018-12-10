МИД РФ считает США ответственными за ситуацию в сирийском лагере «Эр-Рукбан»

МИД России призвал Соединенные Штаты вывести войска из 55-километровой зоны вокруг сирийского Эт-Танфа и передать контроль над территорией Дамаску, чтобы правительство САР урегулировало ситуацию в лагере беженцев «Эр-Рукбан». Об этом сказано в комментарии МИД РФ.

«Всю полноту ответственности за удручающую ситуацию в лагере несут США, которые незаконно оккупируют этот район государства — члена ООН», - заявили в российском ведомстве.

Дипломаты отметили, что пока лагерь не будет расформирован, именно американская сторона обязана обеспечить условия для проживающих в «Эр-Рукбане» людей. Кроме того, добавили в МИД, Россия настаивает на прозрачном контроле отправляемых в лагерь грузов, так как «подпитка же экстремистов неприемлема».

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что в середине декабря ООН может направить очередной конвой в сирийский лагерь. Поэтому необходим «реальный и транспарентный контроль» доставки помощи нуждающимся.

При этом в ООН отметили, что лагерь не может действовать постоянно, а людей нужно вернуть домой.