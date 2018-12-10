Мэй отложила голосование в парламенте по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по плану выхода из Евросоюза. Это произошло после того как стало ясно, что большинство депутатов, в том числе от ее собственной Консервативной партии, выступают против. Об этом Мэй заявила, выступая в парламенте. Изначально голосование было намечено на 11 декабря.

Причиной, по ее словам, стало то, что «если бы мы провели согласование завтра, то сделка была бы отвергнута».

Новую дату для голосования британский премьер не озвучила, проигнорировав тем самым прямой вопрос представителя Шотландской партии. Но, следуя из условий Brexit, оно в любом случае должно пройти до 21 января.

В случае провала плана по Brexit Британию ждали малопредсказуемые последствия — от выхода из Евросоюза без сделки до второго референдума, досрочных выборов или отставки правительства.

Соглашение о выходе Британии из ЕС было утверждено 25 ноября главами государств и правительств стран Евросоюза на внеочередном заседании совета Европы.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании предупредило премьер-министра страны Терезу Мэй о том, что ей придется покинуть занимаемый пост, в случае если британский парламент не одобрит существующий проект соглашения с Евросоюзом, а новый не удастся согласовать.