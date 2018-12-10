Захарова сообщила о полной блокировке Британией отношений с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что британская сторона полностью заблокировала отношения с Россией.

По ее словам, Москва готова к взаимоуважительным отношениям, однако они полностью заблокированы по вине британской стороны.

«Мы не готовы говорить с хамами - это да. Мы не готовы говорить с людьми, которые занимаются дезинформацией», — приводит «Интерфакс» слова Захаровой.

Дипломат подчеркнула, что Москва заинтересована в двусторонних контактах двух стран, но только на равных условиях.