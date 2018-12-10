Захарова сообщила о полной блокировке Британией отношений с Россией
Дипломат подчеркнула, что Москва заинтересована в двусторонних контактах двух стран, но только на равных условиях.
Фото: MFA Russia, Globallookpress
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что британская сторона полностью заблокировала отношения с Россией.
По ее словам, Москва готова к взаимоуважительным отношениям, однако они полностью заблокированы по вине британской стороны.
«Мы не готовы говорить с хамами - это да. Мы не готовы говорить с людьми, которые занимаются дезинформацией», — приводит «Интерфакс» слова Захаровой.
Дипломат подчеркнула, что Москва заинтересована в двусторонних контактах двух стран, но только на равных условиях.