В ОБСЕ поддержали Россию в ситуации с Советом Европы

Председатель Общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности Филиппо Ломбарди призвал российских парламентариев «не попадать в ловушку тех, кто хочет изгнать» РФ из состава Совета Европы. Об этом он сказал, как пишет РИА Новости, на международной конференции «Роль парламентов в современном мире», которая была посвящена 25-летию Совета Федерации.

«Призываю моих российских друзей не выплеснуть ребенка вместе с водой. Это очень важно для института, уважающего демократию, верховенство закона и права человека на всем континенте», — подчеркнул Ломбарди.

По его словам, парламентарии обязаны предоставить защиту гражданам, которые не должны ее потерять из-за конфликтных политических игр государств.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил об угрозе выхода РФ из состава организации. Конфликт возник из-за того, что ПАСЕ лишила российскую делегацию полномочий после воссоединения Крыма с Россией.