В Кремле оценили решение Киева разорвать договор о дружбе

Разрыв договора о дружбе между Россией и Украиной идет вразрез с интересами украинцев. Об этом журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев», — отметил Песков.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что Киев принимает «такие опрометчивые решения».

«Это является проявлением неуважения к своему собственному народу», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что украинский президент Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе между Россией и Украиной с 1 апреля 2019 года. Москва назвала решение Киева деструктивным шагом и выразила сожаление. По мнению оппозиционно настроенных украинских депутатов, прекращение договора создаст опасный правовой вакуум.