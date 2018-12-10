Губернатор Кузбасса лично посетит отшельницу Агафью

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев решил лично посетить сибирскую отшельницу Агафью Лыкову, о которой ранее сообщали СМИ.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы обладминистрации, когда губернатор Кузбасса узнал о ситуации с Лыковой, он принял решение вылететь к отшельнице на вертолете.

Ранее сообщалось, что Агафья Лыкова, единственно оставшаяся в живых представительница староверов в Хакасии, сообщила о том, что у нее заканчиваются продукты. Она позвонила по спутниковому телефону красноярскому кинодокументалисту Андрея Гришакова и попросила о помощи.