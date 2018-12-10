Петербуржцы сообщили о задымлении на станции метро Фрунзенская

Пассажиры сообщили о задымлении на станции метро Фрунзенская Московско-Петроградской линии в Санкт-Петербурге.

«На Фрунзенской задымление. Вагон метро, который едет на Техноложку по синей ветке, набрал дыма», - говорится в сообщении очевидцев в соцсети. «Моя остановка была следующая. Удивило то, что не работала связь с машинистом», - сообщил другой очевидец.

На видео, опубликованном в Сети, из вагона поезда валит дым, пассажиры пытаются закрыть лица, чтобы не дышать дымом. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По предварительным данным, причиной инцидента могло стать короткое замыкание электропроводки. Как сообщают Невские новости, кабель в данный момент обесточен, в метро включили вентиляцию.