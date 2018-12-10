Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо попал в черный список СБУ

Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо попал в черный список на Украине. Такие меры по просьбе СБУ решили принять в министерстве культуры Украины.

Таким образом, итальянский актер вошел в перечень лиц, создающих угрозу безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте Минкульта Украины. Сейчас в списке 145 фамилий.

22 октября в список попали российские актеры Леонид Ярмольник и Ирина Алферова.

Также в нем есть российские музыканты Александр Маршал, Guf, Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина и российские актеры Александр Баширов и Алиса Фрейдлих.