Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо попал в черный список СБУ
Таким образом, итальянский актер вошел в перечень лиц, создающих угрозу безопасности Украины.
Фото: Kika Press, Globallookpress
Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо попал в черный список на Украине. Такие меры по просьбе СБУ решили принять в министерстве культуры Украины.
Таким образом, итальянский актер вошел в перечень лиц, создающих угрозу безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте Минкульта Украины. Сейчас в списке 145 фамилий.
22 октября в список попали российские актеры Леонид Ярмольник и Ирина Алферова.
Также в нем есть российские музыканты Александр Маршал, Guf, Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина и российские актеры Александр Баширов и Алиса Фрейдлих.