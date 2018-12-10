Глава Киевского патриархата пригрозил саботировать Объединительный собор
Глава раскольнического Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что он со своими сторонниками намерены саботировать Объединительный собор 15 декабря, если Константинополь не примет их условий.
В эфире телеканала «1+1», он заявил, что Киевский патриархат является самой большой церковью, отметив, что они могут сами решить, примут они что-то или не примут.
«Если это не будет полезно ни нам, ни государству, ни церкви, то мы просто не проголосуем, отвергнем», - подчеркнул Филарет.
По его словам, в настоящее время архиереи КП не согласны с требованиями Константинопольского патриархата по поводу процедуры проведения собора. Сам Киевский патриархат предпочитает, чтобы собор был исключительно архиерейским, в то время как Константинополь выступает за участие в нем верующих и рядовых священников.
Кроме того, Киев считает, что голосование за нового главу украинской церкви должно быть открытым, в Константинополе уверены, что нужны тайные выборы.
Так называемый Объединительный собор, который должен состояться 15 декабря, станет началом создания украинской церкви, которая будет независима от Московского патриархата. В этот день Константинополь, как предполагается, вручит томос об автокефалии.
Ранее сообщалось, что предстоятель УПЦ КП Филарет и глава Украинской автокефальной православной церкви Макарий сняли свои кандидатуры с выборов главы единой автокефальной церкви.