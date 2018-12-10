«Посвятил песню жене» - участник «Новой Звезды-2019» рассказал, как проснулся знаменитым

С 23 декабря на «Звезде» стартует музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. На одной сцене встретятся яркие вокалисты, каждый из которых будет представлять свой родной край. Оценивать конкурсантов будут именитые члены жюри. А финалистов и победителя определит масштабное голосование телезрителей всей страны.

Кастинги на конкурс «Новая Звезда-2019» состоялись еще летом. Продюсеры отобрали лучших исполнителей, которые продемонстрируют свой талант с 23 по 30 декабря на отборочных турах. Среди них - представитель Якутии Саха Арчылаан.

Он родился и вырос в маленькой отдаленной деревушке, там же окончил школу. За вызывающим видом и дюжиной татуировок – ранимый мягкий характер. Этот участник Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2019» берет непосредственностью и открытым взглядом на мир. Сейчас он выступает под псевдонимом KIT JAH. Все свои песни, включая музыку и аранжировку, сочиняет сам. Пишет о жизни, о людях, и принципиально на родном языке. За 5 лет Арчылаан успел попробовать себя почти во всем. Рэп, хип-хоп, фанк. А свою первую кассету он попросту украл в магазине на спор.

«Мне сейчас очень стыдно. Но если бы не эта кассета, музыка в меня бы не попала», - признается конкурсант.

А началась музыкальная карьера Арчылаана совершенно случайно. Он посвятил одну из песен своей жене. Видео в Instagram выложила его сестра. На следующий день ролик набрал тысячи просмотров.

«Это не сразу – захотел стать певцом и стал. Я работал для этого пять лет, уже потерял всякий смысл что-то делать. А потом записал зимой одну песню на якутском и она выстрелила. Если бы не сестра, то не узнали бы», - рассказывает конкурсант.

Выпуски отборочных туров конкурса «Новая Звезда-2019» будут транслироваться с 23 по 30 декабря включительно. А на полуфиналах 2 и 3 января телезрители услышат 24 премьерные песни, написанные специально к конкурсу.