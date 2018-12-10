Ефремов прокомментировал сообщения о скандале в московской клинике

Заслуженный артист России Михаил Ефремов в комментарии «Звезде» опроверг информацию СМИ о конфликтной ситуации на территории одной из московских клиник, куда он привез на лечение свою мать, народную артистку РСФСР Аллу Покровскую.

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что Михаил Ефремов якобы устроил скандал в одной из столичных клиник. Сообщалось, что причиной госпитализации его матери стали сильные боли в спине.

Как рассказал «Звезде» Михаил Ефремов, никакой экстренной ситуации не возникало, более того, на территорию клиники их пропустили без преград.

«Это абсолютно стандартные физиопроцедуры планового характера. Все у нас хорошо, все в порядке. Никаких инцидентов не было. И то, что нас не пускали, это бред», - рассказал «Звезде» Ефремов.

В МХТ имени Чехова сообщили, что Покровская находится на плановом обследовании.