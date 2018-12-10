Улюкаев оплатил 130 млн рублей штрафа

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, который был осужден на восемь лет колонии за коррупцию, оплатил назначенный судом штраф в размере 130 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ларису Каштанову.

«Сбербанк перечислил деньги приставам, там вся необходимая сумма», - отметила она.

По словам адвоката, в течение ближайших дней данные деньги будут обращены приставами в доход государства, после чего исполнительное производство по приговору суда будет прекращено.

Напомним, 15 декабря прошлого года суд приговорил бывшего министра экономического развития России к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Алексей Улюкаев был признан виновным в получении взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере 2 млн долларов. Однако сам чиновник в суде не раз заявлял, что является жертвой провокации.

Таким образом, он стал первым федеральным российским министром, задержанным при исполнении полномочий. Алексей Улюкаев отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью.