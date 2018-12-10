«ИрАэро» начала вывозить застрявших на Хайнане российских туристов

Застрявшие на китайском острове Хайнань российские туристы начали вылетать из страны бортами авиакомпании «ИрАэро».

Все туристы «Жемчужной реки» вылетят на родину с 11 по 14 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Минтранс.

Ранее сообщалось, что у туристов начались проблемы со здоровьем. Лекарственных средств на всех не хватает, а медстраховка у людей закончилась.

Из-за разногласий авиаперевозчиков и туроператора «Жемчужная река» пострадали полторы тысячи человек. Генконсульство России держит ситуацию на контроле и оказывает необходимую консультативную помощь.

Сотрудники находятся на постоянной связи с китайскими властями, Федеральным агентством России по туризму, а также с авиакомпанией «ИрАэро» и туристической компанией «Жемчужная река».

В «ИрАэро» рассказали, что полеты приостановлены из-за долгов со стороны туроператора «Жемчужная река». Об этом заявил «Звезде» первый заместитель гендиректора авиакомпании Владимир Панфилов.

Он отметил, что перевозчик заблаговременно оповестил Минтранс, Ростуризм и Росавиацию, что из-за долгов со стороны «Жемчужной реки» приостанавливает полеты. Туристическая фирма накопила задолженность за полеты в китайские города Санья и Хайкоу на острове Хайнань, а также не оплатила предстоящие рейсы.

