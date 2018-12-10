Путин поддержал перенос столицы ДВФО во Владивосток

Президент России Владимир Путин поддержал идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Об этом заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

«Да. Поддержал», — сказал он.

Ранее сообщалось, что инициатива принадлежит врио главы Приморья Олегу Кожемяко. В Кремле увидели множество факторов в пользу переноса столицы ДВФО.

По словам Кожемяко, необходимость переноса столицы состоит в том, что Владивосток неоднократно становился площадкой для проведения международных форумов, поэтому это «справедливо».

Кроме того, врио главы Приморья полагает, что статус столицы принесет региону должное внимание со стороны властей.