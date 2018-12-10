Омбудсмен вмешался в конфликт с «выселением» онкобольных в Москве

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил, что готов вмешаться в ситуацию со сбором подписей против проживания москвичей в одном подъезде с онкобольными детьми.

Ранее сообщалось, что жительница столицы собирает с соседей подписи против проживания в их подъезде семьи с онкобольными детьми. По мнению женщины, семья является «рассадником инфекции».

После этого обмудсмен заявил, что приступит к решительным действиям, если у семьи появятся юридические проблемы, сообщает ТАСС.

«Любой имеет право собирать подписи, если это не нарушает законодательства», - подчеркнул Бунимович.

Омбудсмен назвал такую позицию «средневековой» и даже «людоедской» и призвал к созданию общественного резонанса в обществе.