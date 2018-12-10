В Крыму объяснили секретность документов Минобороны Украины о военных кораблях

Киевские власти опасаются разоблачения своих неправомерных действий и недовольства в обществе, поэтому Минобороны Украины засекретило документы об отправке военных кораблей в Керченский пролив.

Об этом заявил замглавы Общественной палаты (ОП) Крыма Александр Форманчук.

«Им не хочется высвечивать те данные, которые будут их разоблачать с точки зрения провокационных действий. Они хотят спрятать информацию, которая была бы неприятна для Киева», - приводит РИА Новости слова Форманчука.

Он также отметил, что такое решение Киева не имеет особого значения, так как Украина не имеет полноценного флота.

Ранее сообщалось, что минобороны Украины засекретило на государственном уровне план следования украинских судов через Керченский пролив 25 ноября. Командование ВМС Украины ответило отказом на просьбу украинских журналистов о публикации этих документов.

25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться они не реагировали. Вскоре украинские суда задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ СБУ.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение в ряде граничащих с Россией регионов.