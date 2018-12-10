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Известные актеры и политики участвуют в марафоне онлайн-чтений русских сказок

Анатолий Макаров
18:25 10.12.2018
В понедельник, 10 декабря, стартовал литературный проект «От мала до велика», организованный компанией Google и киностудией «Союзмультфильм».

В прямом эфире, на онлайн площадке в Интернете сказки, на которых воспитаны целые поколения, читают сплошь знаменитости, объясняя, что все эти авторские и фольклорные произведения значат для них.

Чтения открылись сказкой «Теремок» в исполнении народного артиста России Юрия Стоянова.

«Входишь в новую роль, когда-то в детстве помнишь эту сказку о царе Салтане, конечно ее уже знаешь, сегодня ты ее чувствуешь по другому, через несколько поколений, как ребенку своему рассказываешь», - пояснил народный артист России Михаил Турецкий.

Министру культуры РФ Владимиру Мединскому достался отрывок из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях». Министр признался, что словно вернулся в детство.

«Мне вообще кажется я еще и читать-то не умел, когда первый раз прочитал эту сказку, это уже где-то там на подсознании, сказки Пушкина на подкорке», - отметил он.

Чтецы по-настоящему «марафонят» - больше сорока сказок – чтения растянулись на весь день. В онлайн марафоне участвуют более 300 чтецов: актеры, музыканты, общественные деятели. Трансляция чтений в Интернете продлится около восьми часов

Онлайн-чтения русских сказок проходят уже в четвертый раз. География с каждым разом все шире - кроме столицы, к литературной эстафете в этот раз присоединились Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Екатеринбург и Красноярск.

«Материал действительно глубокий, психологический, и даже ужастики. Представляете, наши сказки! или колобка съедают, или красную шапочку с бабушкой глотают. Вот отсюда пошли все блокбастеры-ужастики», - отметил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Среди выбранных сказок - только классика, однако только текст звучит по-старому. Для того, чтобы произведения выглядели на новый лад, художники «Союзмультфильма» нарисовали 30 новых эпизодов, которые появляются на экране во время чтения.

В восьмичасовом марафоне также участвуют: актриса МХТ имени Чехова Марина Зудина, писатель Гузель Яхина, рэпер и поэт ST, шоумен, музыкант Тимур Родригез, журналист Леонид Парфенов, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен, искусствовед, директор МАММ Ольга Свиблова и другие.

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