От Самары до Казани будет запущен первый скоростной поезд

От Самары до Казани запущен новый скоростной поезд №125. На нем отправились 200 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Поезд будет курсировать ежедневно с остановками в Чапаевске, Безенчуке, Сызрани, Ульяновске, Буа и Зеленом доле.

Время в пути составит 10 часов 54 минуты. Стоимость билетов варьируется от 750 рублей на плац и от 1913 рублей в купе.

Время в пути от Самары до Ульяновска составит 5 часов 18 минут. Билеты стоят от 540 рублей.