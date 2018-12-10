СМИ: Путин поддержал идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу врио главы Приморья Олега Кожемяко по переносу столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Об этом говорится в резолюции президента на письме Кожемяко. Подлинность данного документа изданию РБК подтвердили источник в Кремле и собеседник, близкий к администрации главы государства.

В октябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят много факторов в пользу переноса столицы Дальневосточного федерального округа. Однако он обращал внимание на то, что также имеются и другие точки зрения, а дискуссия о переносе столицы идет давно.

Ранее Олег Кожемяко сообщал, что данная инициатива была поддержана премьер-министром Дмитрием Медведевым, а глава администрации президента Антон Вайно к этой идее отнесся «в целом положительно». Вице-премьер и полномочный представитель на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и аппарату полпредства до первого декабря подготовить доклад для Путина о преимуществах переноса столицы ДФО, напомнил собеседник РБК, близкий к Кремлю.

Как заявлял Кожемяко, необходимость переноса столицы состоит в том, что это будет «справедливо и правильно», потому что Владивосток многократно становился площадкой для проведения международных форумов, куда съезжались лидеры стран. Он добавил, что статус столицы принесет региону должное внимание со стороны властей, а также дополнительные материальные ресурсы.

