В Норвегии построили самый длинный висячий мост

В Норвегии открыли для движения самый длинный висячий мост в пределах Северного полярного круга. Длина конструкции составляет более полутора километров.

Строительство моста китайской компанией «Sichuan Road and Bridge Group» велось почти шесть лет. Для производства стальных опор потребовались мощности четырех заводов.

Переправа позволит существенно сократить дорогу в ближайший аэропорт для жителей окрестных населенных пунктов. Кроме того, мост должен облегчить путь в соседнюю Швецию.