Москвичка собирает подписи соседей на выселение из их дома «заразных» онкобольных

Жительница Москвы собирала подписи соседей против проживания в их подъезде «заразных» по ее мнению онкобольных детей. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал такую позицию «людоедской» и пообещал вмешаться в случае возникновения у родителей каких-то юридических проблем.

По данным портала takiedela.ru, дети в настоящее время проходят лечение в центре имени Рогачева. Их семья снимает квартиру в одном из домов в Москве.

Соседка семьи заявила, что они являются «рассадником инфекции» и о том, что рак, по ее мнению, является заразным заболеванием.

«Они, конечно, могут такие письма подписать и сочинять, но это чудовищно, это абсолютно людоедская позиция», - приводит слова Бунимовича РИА Новости.

Омбудсмен назвал также понятия москвички средневековыми и чудовищными и отметил важность общественного резонанса после подобного инцидента.