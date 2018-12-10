Человек года: Путин и Трамп попали в шорт-лист журнала Time

Стало известно, кто попал в шорт-лист кандидатов на «Человека года-2018» по версии журнала Time: те, кто больше всего повлиял на новости и мир в нынешнем году.

В последние годы в рейтинг входили «нарушители безмолвия» движения #MeToo, кандидат в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон, генеральный директор Amazon Джефф Безос, президент Китая Си Цзиньпин и Бейонсе.

В этом году в список кандидатов вошел российский президент Владимир Путин. Как пишет журнал, он «одержал уверенную победу на мартовских выборах в стране, продлив срок своих полномочий еще на шесть лет на фоне пристального внимания к участию Москвы в президентских выборах в США, а также отравления Сергея Скрипаля в Британии и напряженности на Украине».

Снова претендентом на звание «Человек года» по версии Time стал 45-й американский лидер Дональд Трамп, отметивший второй год на своем посту. Он прошел через кризисы, в которых участвовал сам Трамп и его сотрудники, а также близкие. Президент США одобрил несколько спорных мер и был довольно обсуждаемой политической фигурой в СМИ.

Журналист Джамаль Хашогги, убитый в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в начале октября, также попал в шорт-лист. Согласно данным мировых СМИ, он был убит по приказу наследного принца, что вызвало широкий международный резонанс.

Кроме того, в списке оказался 32-летний режиссер Райан Куглер, снявший феноменально успешный фильм Marvel «Черная пантера» о супергероях в вымышленной стране Ваканда. В нем сыграли преимущественно чернокожие актеры. Картина заняла третье место среди самых кассовых фильмов в США за все время.

И, наконец, бывшая голливудская актриса и активистка Меган Маркл, ставшая женой британского принца Гарри на радость миллионам людей по всему миру. Актриса-мулатка сменила свою звездную карьеру на королевский титул, а за ее свадьбой наблюдал весь мир.