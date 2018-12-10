В России запретили продавать непищевую спиртосодержащую продукцию дешевле алкоголя

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничении мест и условий реализации спиртосодержащей непищевой продукции, сообщается на сайте правительства.

В сообщении говорится, что устанавливается запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, в которой содержится более 28% объема этилового спирта ниже цены, установленной для розничной продажи водки, ликеро-водочной и прочей продукции крепостью более 28% за 0,5 литра готовой продукции, сообщает ТАСС.

Как заявил Медведев, данная мера «выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности». Также он выразил надежду на то, что это решение поможет снизить количество отравлений спиртосодержащими жидкостями.

