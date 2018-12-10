Басурин сделал экстренное заявление для жителей ДНР и ЛНР

Бойцы ВСУ планируют прорваться к границе ДНР и России. По данным разведки ДНР, наступление может начаться уже 14 декабря. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Я хочу сделать экстренное заявление. Нашей разведкой добыты неопровержимые доказательства о том, что ВСУ планирует наступление на Мариупольском направлении», - сообщил Басурин.

По его словам, ВСУ сосредоточили на мариупольском направлении 12 тысяч военнослужащих, более 50 танков, 40 РСЗО, 180 орудий и минометов. Бойцы ВСУ планируют прорваться к территориям от населенных пунктов Коньково и Холодное.

Ранее сообщалось, что украинские силовики совершили обстрел из минометных орудий поселка Жабичево на севере и села Саханка в южной части ДНР. Под огнем минометов оказалось также село Саханка Новоазовского района ДНР. По нему выпустили семь мин и совершили 12 выстрелов из вооружения БМП.