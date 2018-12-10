Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с сексуальным насилием

В Осло завершилась церемония вручения Нобелевской премии мира. Награду получили врач-гинеколог из Конго Денис Муквеге и правозащитница из Ирака Надя Мурад.

Имена победителей стали известны еще в октябре. В этом году Норвежский нобелевский комитет присудил премию за борьбу с сексуальным насилием в условиях вооруженных конфликтов. Муквеге более 20 лет назад основал в африканской республике Конго клинику для жертв сексуального насилия. А Надя Мурад из северного Ирака сама побывала в рабстве - несколько лет женщина была наложницей террористов ИГИЛ*. Она заявила, что передаст премию на реабилитацию жертв насилия.

Награждение Нобелевскими премиями проходит 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля (основателя). Во время церемонии лауреаты должны выступать с лекциями. Вечером премию присудят лауреатам в области физики, химии, медицины, физиологии, а также экономики.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в РФ