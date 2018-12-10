РПЦ поддержала флешмоб священников Украинской православной церкви

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда прокомментировал флешмоб священников УПЦ, которые размещают на своих страницах в социальных сетях свои снимки с табличкой «Готов к допросам СБУ».

«Несмотря на давление со стороны государства, священники Украинской церкви сохраняют присутствие духа, мужество и чувство юмора. Или горькой иронии?» - заявил он в своем Telegram-канале.

Ранее секретарь Ровенской епархии УПЦ Московского патриархата протоиерей Александр Егоров дал комментарий по поводу допросов священников в СБУ. Он отметил, что все сводится к двум статьям: «Разжигание религиозной розни» и «Госизмена».

Напомним, пятого декабря Служба безопасности Украины вызвала на допрос 14 священников Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ.

В Священном синоде канонической УПЦ заявили, что украинские власти усилили давление на архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата, чтобы заставить их принять участие в «объединительном соборе».