Германия призвала Россию выполнить требования США по договору о РСМД

Германия призвала Россию выполнять все обязательства в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом на брифинге заявил представитель МИД ФРГ, сообщают ТАСС.

«Нам нужно не меньше, но больше соглашений в области контроля над вооружениями... Поэтому мы призываем Россию использовать время, чтобы вернуться к выполнению договора», - цитирует представителя германского ведомства ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео дал Москве два месяца на «возвращение» к выполнению требований Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В противном случае, пригрозил представитель Белого дома, Вашингтон может выйти из ДРСМД.

В США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729, разработка которой якобы нарушает соглашения между двумя государствами. В качестве опровержения Москва официально предоставила данные по характеристикам крылатой ракеты, но Вашингтон продолжает настаивать на своем.

Комментируя ситуацию с Договором, Владимир Путин подчеркнул, что американская сторона до сих пор не предоставила доказательств нарушения Москвой соглашения. Глава РФ отметил, что Россия против разрушения ДРСМД, но будет вынуждена реагировать соответствующим образом, если США из него выйдут.

Вашингтон выдвинул Москве очередной ультиматум. И это несмотря на предоставленные российской стороной данные, опровергающие домыслы Госдепа. Чего добиваются США? Об этом в программе «Между тем» на «Звезде» поговорят телеведущая Наталия Метлина и гость студии, главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. Смотрите новый выпуск 10 декабря в 23:15.