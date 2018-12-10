Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Германия призвала Россию выполнить требования США по договору о РСМД

Лина Давыдова
16:22 10.12.2018
Представитель МИД ФРГ призвал Россию «использовать время», чтобы вернуться к выполнению ДРСМД.
Германия призвала Россию выполнить требования США по договору о РСМД
Фото: Минобороны России

Германия призвала Россию выполнять все обязательства в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом на брифинге заявил представитель МИД ФРГ, сообщают ТАСС.

«Нам нужно не меньше, но больше соглашений в области контроля над вооружениями... Поэтому мы призываем Россию использовать время, чтобы вернуться к выполнению договора», - цитирует представителя германского ведомства ТАСС.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео дал Москве два месяца на «возвращение» к выполнению требований Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В противном случае, пригрозил представитель Белого дома, Вашингтон может выйти из ДРСМД.

В США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729, разработка которой якобы нарушает соглашения между двумя государствами. В качестве опровержения Москва официально предоставила данные по характеристикам крылатой ракеты, но Вашингтон продолжает настаивать на своем.

Комментируя ситуацию с Договором, Владимир Путин подчеркнул, что американская сторона до сих пор не предоставила доказательств нарушения Москвой соглашения. Глава РФ отметил, что Россия против разрушения ДРСМД, но будет вынуждена реагировать соответствующим образом, если США из него выйдут.

Вашингтон выдвинул Москве очередной ультиматум. И это несмотря на предоставленные российской стороной данные, опровергающие домыслы Госдепа. Чего добиваются США? Об этом в программе «Между тем» на «Звезде» поговорят телеведущая Наталия Метлина и гость студии, главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. Смотрите новый выпуск 10 декабря в 23:15.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.12.2018, 17:22
Человек года: Путин и Трамп попали в шорт-лист журнала Time
Дата10.12.2018, 06:06
Экипажи МиГ-31 Тихоокеанского флота провели командирские полеты на Камчатке
Дата10.12.2018, 11:31
«Яндекс» назвал самого популярного человека года
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата10.12.2018, 10:23
ВКС получили новый самолет ДРЛО А-50
Дата08.12.2018, 10:52
«Воздух в колесах еще тех времен» - исследователи РГО рассказали об обнаружении самолета «Дуглас» С-47 в таймырской тундре
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:22 В стране и мире
Человек года: Путин и Трамп попали в шорт-лист журнала Time
16:49 В стране и мире
Видео
РПЦ поддержала флешмоб священников Украинской православной церкви
16:11 В стране и мире
Видео
Американское СМИ проанализировало эффективность российского ЗРК «Тор»
12:19 ОПК
Видео
Новый корабль с «Калибрами» вошел в состав Черноморского флота
11:21 В стране и мире
«Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2018 году
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Мусорная реформа-2019»: что планируют делать с отходами в следующем году
Названы пять лучших автомобилей для русской зимы
«Трансформер» из Lada и Hyundai обнаружили в Тольятти
В Госдуме признали ЕГЭ ущербным
Американский фигурист «воткнул» партнершу в лед во время выступления: видео
Видео
Акула подплыла вплотную к дайверу и сорвала маску: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.