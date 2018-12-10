Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией» с 1 апреля 2019 года. Об этом говорится на сайте украинского лидера.

Ранее парламент Украины на первом заседании поддержал прекращение договора о дружбе с Россией. За это решение проголосовали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Москва назвала решение Киева деструктивным шагом и выразила сожаление. По мнению оппозиционно настроенных украинских депутатов, прекращение договора создаст опасный правовой вакуум.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в Киеве 31 мая 1997 года сроком на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетия в случае отсутствии возражений сторон. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года. Документ предполагает стратегическое партнерство стран.

По данным МИД Украины, двусторонняя договорно-правовая база между двумя странами насчитывает свыше 300 документов.