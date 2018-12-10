Названы регионы с самым дорогим и дешевым салатом «Оливье»

В Росстате подсчитали, во сколько обойдется на Новый год традиционный салат «Оливье». Стоимость рассчитывалась на основе единых условных норм продуктов, которые входят в состав салата, и официальной статистической информации. Результаты исследования оказались в распоряжении «Звезды».

По традиционному рецепту в салат «Оливье» входят огурцы консервированные - 400 грамм, консервированный горошек - 380 грамм, картофель - 500 грамм, морковь - 200 грамм, яйца куриные - 4 штуки, вареная колбаса - 300 грамм, майонез - 200 грамм и лук репчатый - 100 грамм.

По подсчетам экспертов, самый дорогой «Оливье» на Новый год будут есть жители Чукотки. Для приготовления салата им придется выложить почти 517 рублей. На втором месте рейтинга самого дорогого «Оливье» оказалась Камчатка (487 рублей). На третьем месте – ненецкий автономный округ, там продукты для салата обойдутся в 475 рублей.

В этом рейтинге Москва заняла седьмое место, стоимость самого новогоднего блюда жителям столицы обойдется в 412 рублей. В Петербурге стоимость «Оливье» будет составлять 342 рубля.

Дешевле всего продукты для салата будут в Кабардино-Балкарии, Белгородской области и Мордовии – 248, 239 и 237 рублей соответственно.

Кроме того, специалисты посчитали в каком регионе дороже всего обойдется салат «Сельдь под шубой». Лидирует в рейтинге Чукотский автономный округ (469 рублей), на втором месте – Магаданская область (266 рублей), на третьем - Ненецкий автономный округ (265 рублей). Далее по списку идут Якутия, Камчатский край, Сахалинская область, Москва, Мурманская область, Хабаровский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

А вот в Курской, Кировской и в Республике Мордовия «Сельдь под шубой» обойдется дешевле, чем в других регионах – 124, 122 и 121 рубль соответственно.

Также эксперты рассказали, в каких регионах новогодний стол будет дороже чем в остальных. Итак, на первом месте – Чукотский автономный округ (9091 рубль), на второй строчке рейтинга – Ненецкий автономный округ (8199 рублей), Камчатский край находится на третьем месте с результатом в 7791 рубль. Далее по списку идут Москва, Якутия, Мурманская, Магаданская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург.

Жителям Калмыкии, Чеченской Республики и Ингушетии удастся накрыть новогодний стол дешевле, чем жителям других регионов.

