СМИ: F-35 признали непригодным для финальных боевых испытаний

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II не допустят до финальных боевых испытаний в связи с рядом недостатков.

Как пишет издание The National Interest со ссылкой на письмо директора Пентагона по тестированию, программа F-35 не соответствует требованиям входа в «начальное оперативное испытание и оценку». Процедура является последней и решающей проверкой, которую боевая техника в США проходит перед поступлением на вооружение и началом масштабного производства.

У истребителя отмечают ряд серьезных проблем, которые создатели до сих пор не могут устранить. К примеру, истребитель не может использовать стандартные ракеты «воздух — воздух» AIM-120, а при выстреле снаряды уходят в сторону от цели.

Разработчики F-35 говорят, что виной всему программное обеспечение, обновление которого должно решить все проблемы.

Кроме того, Lightning II имеет проблемы с автономной информационно-логической системой ALIS, содержащей сведения о техническом состоянии самолета и оружии. В Пентагоне заявили, что большинство функций системы работают только с высоким уровнем ручного труда администраторов.