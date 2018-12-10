Американское СМИ проанализировало эффективность российского ЗРК «Тор»

В США проанализировали эффективность российского зенитного ракетного комплекса «Тор» и сделали выводы.

В статье The National Interest под названием «Почему НАТО (или кто-либо еще) должен бояться российской системы ПВО "Тор"» говорится о положительных характеристиках и значительных преимуществах ЗРК.

«Тор» был разработан в качестве замены ЗРК «Оса». Он должен оперативнее реагировать на самолеты, летящие на низких высотах, высокоточные боеприпасы и крылатые ракеты.

«"Тор" полностью автономен. Ракеты, радар слежения и радиолокатор поиска объединены в одном транспортном средстве. Система применяет прямой вертикальный запуск. Восемь ракет хранятся в вертикальных пусковых контейнерах», - говорится в статье.

Ракета выбрасывается из контейнера, затем на высоте 20 метров ориентируется по направлению к заданной цели, после чего в работу вступает ракетный двигатель. Это позволяет системе за десять секунд засечь цель.

«Тор-М1" имеет уже два канала наведения и способен уничтожать более широкий спектр целей», - говорится в статье.

Также внимание уделяется электронике ЗРК. Благодаря усовершенствованной системе «Тор» хорошо реагирует на бомбы с лазерным наведением. При этом «Тор-М2» способен вести обстрел сразу четырех целей.

Автор статьи Чарли Гао в заключении добавляет, что «Тор», который уже стоит на вооружении армии России, может работать в условиях вечной мерзлоты и хорош для экспорта.