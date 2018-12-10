Отшельница Агафья отправила сигнал о помощи

Сибирская отшельница Агафья Лыкова попросила о срочной помощи, поскольку у нее заканчиваются продукты. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на красноярского кинодокументалиста Андрея Гришакова, у женщины есть спутниковый телефон на такие экстренные случаи.

По словам Гришакова, Лыкова сообщила о том, что «кончаются все продукты», после чего связь прервалась.

«Она еще что-то хотела сказать, я переживаю, что что-то случилось с ней. Надо снаряжать вертолет или через Хакасский заповедник что-то решать», — добавил тележурналист.

Отмечается, что телефон отшельнице передали журналисты из Красноярска три года назад. Однако женщина стала часто звонить сотрудникам МЧС и «замучила спасателей». При этом Гришаков уверен, что ей необходимы помощь и охрана, так как она является кладезем знаний и традиций.

Отшельница Агафья Лыкова является единственной оставшейся в живых представительницей староверов. Она живет в тайге, на территории заповедника в Хакасии.