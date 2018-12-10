Ученые узнали, что помогает героям выжить в «Игре престолов»

Ученые-эпидемиологи из Австралии провели необычное исследование. Они сделали анализ сериала «Игра престолов» по аналогу изучения факта эпидемии со смертельными исходами. Для этого медики завели карты болезней на каждого из героев и изучали их жизнь, а также то, что приводило к смерти. В расчет брались также социальный статус и качества характеров персонажей.

Все причины смерти они изучили не как трагические, но единичные события, а как эпидемию болезни с различными симптомами. Об этом сообщает портал imdb.com.

Для сбора статистики специалисты Рейдар Листад и Бенджамин Браун провели анализ всех семи сезонов «Игры престолов». Массовка и эпизодические роли не изучались.

Итоги своеобразного исследования показали, что шансов на долгую жизнь было больше у женщин, благородных мужчин и тех, кто появляются в кадре нечасто. Прожить долго могли вассалы-предатели, пошедшие против своих сюзеренов.

А вот благородство, напротив, приводило героев к неудачам. Неконфликтные и лояльные герои проживали около 24 экранных часа, тогда как корыстолюбцы жили по 55 часов.

Безродные персонажи и герои с низким социальным статусом проживали около 19 часов. Влиятельные персонажи жили почти в два раза дольше — 38 экранных часов.