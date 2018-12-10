Россия и Белоруссия хотят отменить роуминг между странами

В следующем году Россия и Белоруссия решат вопрос отмены роуминга между государствами. Об этом заявил в беседе РИА Новости заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин.

Как он рассказал, по результатам совещания, прошедшего в начале декабря с участием антимонопольных ведомств, министерств связи и операторов связи стран удалость достигнуть определенных договоренностей.

«Есть договоренность, что в 2019 году вопрос отмены роуминга в союзном государстве Белоруссия - Россия должен быть решен», - сказал Голомолзин.

По его словам, роуминговый вопрос может оказать положительное влияние на работу сотовых операторов и на экономику двух государств. Отмена роуминга - важная задача в условиях современного информационного общества, сказал представитель ФАС.

Голомолзин отметил, что работа по вопросам роуминга ведется не только в Союзном государстве, но и между странами-членами ЕАЭС. Для этого нужно соответствующее соглашение.

Отмена роуминга между Россией и Белоруссией обсуждалась еще в 2017 году на Высшем госсовете СГ. Обе стороны инициативу поддержали. Весной 2018 года госсекретарь СГ Григорий Рапота заявил, что в этом вопросе происходят положительные сдвиги, но отметил, что скорого решения по отмене роуминга не стоит ожидать.